[ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ] وه پهروهردگاری تۆ زۆر لێخۆشبووه وه زۆر بهڕهحم و سۆزو بهزهییه [ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا ] ئهگهر سزای بدانایا بههۆی كوفر كردن و تاوان و دهمهقاڵێ و مشتومڕیان [ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ] ئهوه شایهنی ئهوه بوون سزایان بۆ پێش بخات [ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ ] بهڵام خوای گهوره سزای بۆ پێش نهخستن بهڵكو كاتی دیاریكراوی خۆیان ههیه [ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا (٥٨) ] ئهو كاتهی كه سزایان بۆ دێت هیچ شوێن و پهناگهیهك نیه كه پهنای بۆ بهرن و خۆیانی له سزای خوای گهوره پێ بپارێزن .