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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 53
Al-Kahf
৫৩
১৮:৫৩
وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ٥٣
وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا۟ عَنْهَا مَصْرِفًۭا ٥٣
وَرَاَ
الْمُجْرِمُوْنَ
النَّارَ
فَظَنُّوْۤا
اَنَّهُمْ
مُّوَاقِعُوْهَا
وَلَمْ
یَجِدُوْا
عَنْهَا
مَصْرِفًا
۟۠
অপরাধীরা আগুন দেখতে পাবে আর মনে করবে যে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে, কিন্তু সেখান থেকে ফিরে যাবার তারা কোনই উপায় পাবে না।
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷