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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 51
Al-Kahf
৫১
১৮:৫১
۞ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ٥١
۞ مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًۭا ٥١
مَاۤ
اَشْهَدْتُّهُمْ
خَلْقَ
السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ
وَلَا
خَلْقَ
اَنْفُسِهِمْ ۪
وَمَا
كُنْتُ
مُتَّخِذَ
الْمُضِلِّیْنَ
عَضُدًا
۟
আসমান যমীনের সৃষ্টিকালে আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখিনি, আর তাদের নিজেদের সৃষ্টি (প্রত্যক্ষ করার জন্য)ও না, পথভ্রষ্টকারীদেরকে সাহায্যকারী গ্রহণ করা আমার কাজ নয়।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷