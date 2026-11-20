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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 48
Al-Kahf
৪৮
১৮:৪৮
وعرضوا على ربك صفا لقد جيتمونا كما خلقناكم اول مرة بل زعمتم الن نجعل لكم موعدا ٤٨
وَعُرِضُوا۟ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّۭا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَـٰكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍۭ ۚ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًۭا ٤٨
وَعُرِضُوْا
عَلٰی
رَبِّكَ
صَفًّا ؕ
لَقَدْ
جِئْتُمُوْنَا
كَمَا
خَلَقْنٰكُمْ
اَوَّلَ
مَرَّةٍؗ
بَلْ
زَعَمْتُمْ
اَلَّنْ
نَّجْعَلَ
لَكُمْ
مَّوْعِدًا
۟
তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধভাবে হাজির করা হবে (আর তাদেরকে বলা হবে), ‘তোমরা আমার কাছে এসেছ তেমনিভাবে যেভাবে আমি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। কিন্তু তোমরা তো ধারণা করেছিলে যে, আমার কাছে তোমাদের সাক্ষাতের নির্দিষ্টকাল আমি কক্ষনো উপস্থিত করব না।’
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷