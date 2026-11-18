Богатство и дети остаются в мирской жизни, и только нетленные благодеяния сопровождают человека повсюду, принося ему огромную пользу и доставляя ему радость. Это относится ко всем обязательным и желательным праведным поступкам, совершая которые человек выполняет свои обязанности перед Аллахом и Его рабами. К таким благодеяниям относятся совершение намаза, выплата закята, раздача пожертвований, совершение хаджа и малого паломничества, возвеличивание и прославление Аллаха, чтение Корана, приобретение полезного знания, призыв к совершению богоугодных дел, предостережение от грехов и непристойностей, поддержание родственных уз, заботливое отношение к родителям, женам, рабам и животным, а также любое добро, которое человек делает окружающим. Эти благодеяния сохраняются навечно, приносят человеку самое щедрое вознаграждение и заслуживают того, чтобы на них возлагались надежды. Это вознаграждение не только сохраняется, но и приумножается, и человек может при необходимости рассчитывать на него. Вот ради чего должны состязаться друг с другом люди, которые желают вступить в состязание! Вот ради чего должны соперничать труженики и усердствовать праведники! Задумайся над тем, что Аллах вначале привел притчу о том, что представляет собой земной мир, которому суждено исчезнуть, а затем возвестил о том, что все мирское бывает двух видов. К первому виду относятся богатство, дети и мирские услады, которые доставляют человеку непродолжительное удовольствие, а затем исчезают, не принося ему никакой пользы, а порой даже нанося непоправимый урон. А ко второму виду относятся нетленные благодеяния, которые становятся вечным достоянием человека. Затем Всевышний Аллах поведал об ужасных и тревожных событиях, которые произойдут в День воскресения, и сказал: