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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 43
Al-Kahf
৪৩
১৮:৪৩
ولم تكن له فية ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ٤٣
وَلَمْ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌۭ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ٤٣
وَلَمْ
تَكُنْ
لَّهٗ
فِئَةٌ
یَّنْصُرُوْنَهٗ
مِنْ
دُوْنِ
اللّٰهِ
وَمَا
كَانَ
مُنْتَصِرًا
۟ؕ
আর আল্লাহ ছাড়া তাকে সাহায্য করার কোন দলবলও ছিল না, আর সে নিজেও এর মোকাবিলা করতে পারল না।
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷