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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 42
Al-Kahf
৪২
১৮:৪২
واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ٤٢
وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِۦ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَـٰلَيْتَنِى لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّىٓ أَحَدًۭا ٤٢
وَاُحِیْطَ
بِثَمَرِهٖ
فَاَصْبَحَ
یُقَلِّبُ
كَفَّیْهِ
عَلٰی
مَاۤ
اَنْفَقَ
فِیْهَا
وَهِیَ
خَاوِیَةٌ
عَلٰی
عُرُوْشِهَا
وَیَقُوْلُ
یٰلَیْتَنِیْ
لَمْ
اُشْرِكْ
بِرَبِّیْۤ
اَحَدًا
۟
ধ্বংস তার ফল-ফসলকে ঘিরে ফেলল আর তাতে সে যা খরচ করেছিল তার জন্য হাত মলতে লাগল। তা ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। সে বলল, ‘হায়, আমি যদি আমার রব্ব-এর সাথে কাউকে শরীক না করতাম!’
তাফসির
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হাদিস
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷