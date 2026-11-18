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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 41
Al-Kahf
৪১
১৮:৪১
او يصبح ماوها غورا فلن تستطيع له طلبا ٤١
أَوْ يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًۭا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبًۭا ٤١
اَوْ
یُصْبِحَ
مَآؤُهَا
غَوْرًا
فَلَنْ
تَسْتَطِیْعَ
لَهٗ
طَلَبًا
۟
কিংবা তার পানি ভূ-গর্ভে চলে যাবে, ফলে তুমি কক্ষনো তার খোঁজ পাবে না।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷