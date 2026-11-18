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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 38
Al-Kahf
৩৮
১৮:৩৮
لاكنا هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا ٣٨
لَّـٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّى وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّىٓ أَحَدًۭا ٣٨
لٰكِنَّاۡ
هُوَ
اللّٰهُ
رَبِّیْ
وَلَاۤ
اُشْرِكُ
بِرَبِّیْۤ
اَحَدًا
۟
(আর আমার ব্যাপারে কথা হল) সেই আল্লাহই আমার প্রতিপালক, আমি কাউকে আমার প্রতিপালকের শরীক করব না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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উত্তর
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷