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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 34
Al-Kahf
৩৪
১৮:৩৪
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ٣٤
وَكَانَ لَهُۥ ثَمَرٌۭ فَقَالَ لِصَـٰحِبِهِۦ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَنَا۠ أَكْثَرُ مِنكَ مَالًۭا وَأَعَزُّ نَفَرًۭا ٣٤
وَّكَانَ
لَهٗ
ثَمَرٌ ۚ
فَقَالَ
لِصَاحِبِهٖ
وَهُوَ
یُحَاوِرُهٗۤ
اَنَا
اَكْثَرُ
مِنْكَ
مَالًا
وَّاَعَزُّ
نَفَرًا
۟
লোকটির উৎপাদন ছিল প্রচুর। একদিন কথাবার্তা বলার সময় সে তার প্রতিবেশীকে বলল, ‘আমি সম্পদে তোমা হতে শ্রেষ্ঠ, আর জনবলে তোমা হতে শক্তিশালী।’
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷