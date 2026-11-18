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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 29
Al-Kahf
২৯
১৮:২৯
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا ٢٩
وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلظَّـٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُوا۟ يُغَاثُوا۟ بِمَآءٍۢ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ٢٩
وَقُلِ
الْحَقُّ
مِنْ
رَّبِّكُمْ ۫
فَمَنْ
شَآءَ
فَلْیُؤْمِنْ
وَّمَنْ
شَآءَ
فَلْیَكْفُرْ ۙ
اِنَّاۤ
اَعْتَدْنَا
لِلظّٰلِمِیْنَ
نَارًا ۙ
اَحَاطَ
بِهِمْ
سُرَادِقُهَا ؕ
وَاِنْ
یَّسْتَغِیْثُوْا
یُغَاثُوْا
بِمَآءٍ
كَالْمُهْلِ
یَشْوِی
الْوُجُوْهَ ؕ
بِئْسَ
الشَّرَابُ ؕ
وَسَآءَتْ
مُرْتَفَقًا
۟
আর বলে দাও, ‘সত্য এসেছে তোমাদের রব্বের নিকট হতে, কাজেই যার ইচ্ছে ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করুক।’ আমি (অস্বীকারকারী) যালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি যার লেলিহান শিখা তাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। তারা পানীয় চাইলে তাদেরকে গলিত শিশার ন্যায় পানি দেয়া হবে যা তাদের মুখমন্ডল দগ্ধ করবে, কতই না নিকৃষ্ট পানীয়! আর কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!
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