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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 25
Al-Kahf
২৫
১৮:২৫
ولبثوا في كهفهم ثلاث ماية سنين وازدادوا تسعا ٢٥
وَلَبِثُوا۟ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَـٰثَ مِا۟ئَةٍۢ سِنِينَ وَٱزْدَادُوا۟ تِسْعًۭا ٢٥
وَلَبِثُوْا
فِیْ
كَهْفِهِمْ
ثَلٰثَ
مِائَةٍ
سِنِیْنَ
وَازْدَادُوْا
تِسْعًا
۟
আর (কারো মতে) তারা তাদের গুহায় ছিল তিনশ’ বছর আর কিছু লোক নয় বছর বাড়িয়ে নিয়েছে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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উত্তর
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷