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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 16
Al-Kahf
১৬
১৮:১৬
واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيي لكم من امركم مرفقا ١٦
وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُۥٓا۟ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِۦ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًۭا ١٦
وَاِذِ
اعْتَزَلْتُمُوْهُمْ
وَمَا
یَعْبُدُوْنَ
اِلَّا
اللّٰهَ
فَاْوٗۤا
اِلَی
الْكَهْفِ
یَنْشُرْ
لَكُمْ
رَبُّكُمْ
مِّنْ
رَّحْمَتِهٖ
وَیُهَیِّئْ
لَكُمْ
مِّنْ
اَمْرِكُمْ
مِّرْفَقًا
۟
এখন যেহেতু তোমরা তাদের থেকে আর তারা আল্লাহ ছাড়া যেগুলোর ‘ইবাদাত করে তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিয়েছ, তখন চল, গুহায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালক তাঁর কল্যাণ বিস্তার করবেন আর তোমাদের কাজ-কর্মকে ফলদায়ক করে দেবেন।’
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷