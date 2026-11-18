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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 13
Al-Kahf
১৩
১৮:১৩
نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى ١٣
نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا۟ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَـٰهُمْ هُدًۭى ١٣
نَحْنُ
نَقُصُّ
عَلَیْكَ
نَبَاَهُمْ
بِالْحَقِّ ؕ
اِنَّهُمْ
فِتْیَةٌ
اٰمَنُوْا
بِرَبِّهِمْ
وَزِدْنٰهُمْ
هُدًی
۟ۗۖ
আমি তাদের সঠিক বৃত্তান্ত তোমার কাছে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ঈমান এনেছিল আর আমি তাদের হিদায়াত (ঈমানী চেতনাকে) বৃদ্ধি করে দিয়েছিলাম।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷