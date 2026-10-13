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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 109
Al-Kahf
১০৯
১৮:১০৯
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا ١٠٩
قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًۭا لِّكَلِمَـٰتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَـٰتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِۦ مَدَدًۭا ١٠٩
قُلْ
لَّوْ
كَانَ
الْبَحْرُ
مِدَادًا
لِّكَلِمٰتِ
رَبِّیْ
لَنَفِدَ
الْبَحْرُ
قَبْلَ
اَنْ
تَنْفَدَ
كَلِمٰتُ
رَبِّیْ
وَلَوْ
جِئْنَا
بِمِثْلِهٖ
مَدَدًا
۟
বল, ‘সমুদ্রগুলো যদি আমার প্রতিপালকের কথা লেখার জন্য কালি হয়ে যায়, তবে আমার প্রতিপালকের কথা লেখা শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে, আমি যদি এর সাহায্যের জন্য আরো অনুরূপ পরিমাণ সমুদ্র নিয়ে আসি তবুও।’
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷