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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 101
Al-Kahf
১০১
১৮:১০১
الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا ١٠١
ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِى غِطَآءٍ عَن ذِكْرِى وَكَانُوا۟ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١٠١
لَّذِیْنَ
كَانَتْ
اَعْیُنُهُمْ
فِیْ
غِطَآءٍ
عَنْ
ذِكْرِیْ
وَكَانُوْا
لَا
یَسْتَطِیْعُوْنَ
سَمْعًا
۟۠
আমার স্মরণ থেকে যাদের চক্ষু ছিল আবরণে ঢাকা আর তারা শুনতেও সক্ষম ছিল না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷