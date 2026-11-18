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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Kahf আয়াহ 10
Al-Kahf
১০
১৮:১০
اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيي لنا من امرنا رشدا ١٠
إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُوا۟ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةًۭ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًۭا ١٠
اِذْ
اَوَی
الْفِتْیَةُ
اِلَی
الْكَهْفِ
فَقَالُوْا
رَبَّنَاۤ
اٰتِنَا
مِنْ
لَّدُنْكَ
رَحْمَةً
وَّهَیِّئْ
لَنَا
مِنْ
اَمْرِنَا
رَشَدًا
۟
যুবকরা যখন গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করল তখন তারা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তোমার নিকট হতে আমাদেরকে রহমত দান কর আর আমাদের ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কর।’
তাফসির
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
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Tafsir Fathul Majid
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