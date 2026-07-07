প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Jinn
৫
৭২:৫
وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا ٥
وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًۭا ٥
وَّاَنَّا
ظَنَنَّاۤ
اَنْ
لَّنْ
تَقُوْلَ
الْاِنْسُ
وَالْجِنُّ
عَلَی
اللّٰهِ
كَذِبًا
۟ۙ
আর আমরা ধারণা করতাম যে, মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ সম্পর্কে কক্ষনো মিথ্যে কথা বলবে না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
প্রতিফলিত করা
প্রতিফলন Quran.com-এর মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে না এবং প্রেক্ষাপটের বাইরে নেওয়া উচিত নয়
Ajialonline
ফলো করুন
গত বছর
·
রেফারেন্সিং
আয়াহ ৭২:৫
'Assume the best regarding them [i.e., those transmitting religious knowledge], perhaps thinking that none would dare fabricate lies against Allah, the Lord of the Worlds.
However, the crucial pedagogical lesson ( ad-dars at-tarbawi) here is the absolute necessity of verification and authentication (at-tathabbut) in matters pertaining to the Religion (ad-Dīn), and the imperative of acquiring knowledge (al-'ilm) exclusively from trustworthy and r...
আরো দেখুন
১২
৪
রিফ্লেকশন কমিউনিটি অন্বেষণ করুন
আগের আয়াত
পরবর্তী আয়াত