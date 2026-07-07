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Al-Jinn
১৭
৭২:১৭
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًۭا صَعَدًۭا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ
فِیْهِ ؕ
وَمَنْ
یُّعْرِضْ
عَنْ
ذِكْرِ
رَبِّهٖ
یَسْلُكْهُ
عَذَابًا
صَعَدًا
۟ۙ
যেন আমি তা দিয়ে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারি (যে নি‘মাত পাওয়ার পর তারা শুকর-গুজার হয়, না না-ফরমান হয়)। যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তিনি তাকে কঠিন ‘আযাবে প্রবেশ করাবেন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿لِّنَفۡتِنَهُمۡ﴾ لِنَخْتَبِرهُمْ ﴿فِیهِۚ﴾ فَنَعْلَم كَيْفَ شُكْرهمْ عِلْم ظُهُور ﴿وَمَن یُعۡرِضۡ عَن ذِكۡرِ رَبِّهِۦ﴾ الْقُرْآن ﴿نَسۡلُكۡهُ﴾ بِالنُّونِ وَالْيَاء نُدْخِلهُ ﴿عَذَابࣰا صَعَدࣰا ١٧﴾ شَاقًّا