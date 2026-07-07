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Al-Jinn
১৪
৭২:১৪
وانا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن اسلم فاولايك تحروا رشدا ١٤
وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَـٰسِطُونَ ۖ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ تَحَرَّوْا۟ رَشَدًۭا ١٤
وَّاَنَّا
مِنَّا
الْمُسْلِمُوْنَ
وَمِنَّا
الْقٰسِطُوْنَ ؕ
فَمَنْ
اَسْلَمَ
فَاُولٰٓىِٕكَ
تَحَرَّوْا
رَشَدًا
۟
আমাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক (আল্লাহর প্রতি) আত্মসমর্পণকারী আর কিছু সংখ্যক অন্যায়কারী। যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সঠিক পথ বেছে নিয়েছে।
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ }
أي: الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم.
{ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا }
أي:: أصابوا طريق الرشد، الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها،