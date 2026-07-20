প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
৯
৭৬:৯
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ٩
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءًۭ وَلَا شُكُورًا ٩
اِنَّمَا
نُطْعِمُكُمْ
لِوَجْهِ
اللّٰهِ
لَا
نُرِیْدُ
مِنْكُمْ
جَزَآءً
وَّلَا
شُكُوْرًا
۟
তারা বলে- ‘আমরা তোমাদেরকে খাবার খাওয়াচ্ছি কেবল আল্লাহর চেহারা (সন্তুষ্টি) লাভের জন্য, আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না, চাই না কোন কৃতজ্ঞতা (জ্ঞাপন ও ধন্যবাদ)।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ
] ئێمه تهنها لهبهر ڕووی پیرۆزی خواو لهبهر ڕهزامهندی خوای گهوره خواردنتان پێ ئهدهین، به دهم وایان نهووتووه بهڵام خوای گهوره ئاگای له دڵیانهو قسهی دڵیانهو خوای گهوره دهری كردووه [
لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (٩)
] ئێمه پاداشتمان له ئێوه ناوێت و چاوهڕێی ئهوه نین كه لهلای خهڵكى سوپاسمان بكهن یان باسمان بكهن بهڵكو تهنها لهبهر خوای گهوره بووه.