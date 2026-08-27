প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-Insan ৭৬:৬
Al-Insan
৬
৭৬:৬
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا ٦
عَیْنًا
یَّشْرَبُ
بِهَا
عِبَادُ
اللّٰهِ
یُفَجِّرُوْنَهَا
تَفْجِیْرًا
۟
আল্লাহর বান্দারা একটি ঝর্ণা থেকে পান করবে। তারা এই ঝর্ণাকে (তাদের) ইচ্ছেমত প্রবাহিত করবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦)
] لهسهرچاوهیهكهوه ئهم كافورهیان بۆ دێت كه بهندهكانی خوای گهوره وهكو تهقینهوهیهك ئهو سهرچاوهیه ئهیتهقێننهوه، یاخود ههڵسوكهوتى تیا ئهكهن چۆن ویستیان لێ بێ، وه بۆ ههر شوێنێك بڕۆن و له كوێ دانیشن لهناو كۆشك و خانوو و مهجلیسهكانیاندا ئهو سهرچاوانه لهگهڵ خۆیاندا ئهبهن و لهلایانهوه دهرئهچێ، وه تاموچێژو لهزهتی لێ ئهكهن.