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তাফসির: Al-Insan ৭৬:৬
Al-Insan
৬
৭৬:৬
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا ٦
عَیْنًا
یَّشْرَبُ
بِهَا
عِبَادُ
اللّٰهِ
یُفَجِّرُوْنَهَا
تَفْجِیْرًا
۟
আল্লাহর বান্দারা একটি ঝর্ণা থেকে পান করবে। তারা এই ঝর্ণাকে (তাদের) ইচ্ছেমত প্রবাহিত করবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ }
أي: ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربون به، لا يخافون نفاده، بل له مادة لا تنقطع، وهي عين دائمة الفيضان والجريان، يفجرها عباد الله تفجيرا، أنى شاءوا، وكيف أرادوا، فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات، أو إلى الرياض الناضرات، أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات،
أو إلى أي:
جهة يرونها من الجهات المونقات.