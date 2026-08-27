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তাফসির: Al-Insan ৭৬:৪
Al-Insan
৪
৭৬:৪
انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ٤
إِنَّآ أَعْتَدْنَا لِلْكَـٰفِرِينَ سَلَـٰسِلَا۟ وَأَغْلَـٰلًۭا وَسَعِيرًا ٤
اِنَّاۤ
اَعْتَدْنَا
لِلْكٰفِرِیْنَ
سَلٰسِلَاۡ
وَاَغْلٰلًا
وَّسَعِیْرًا
۟
আমি (অকৃতজ্ঞ) কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শেকল, বেড়ি আর জ্বলন্ত আগুন।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Мы приготовили для тех, кто не уверовал в Аллаха, счел лжецами посланников и осмелился на ослушание Господа, огненные цепи. Всевышний сказал: «Потом бросьте его в Ад и нанизьте его на цепь длиной в семьдесят локтей!» (69:31– 32). Им также уготовлены оковы, которыми привязывают руки мучеников к их шеям, и огонь, опаляющий их кожу и обжигающий их тела. Всевышний сказал: «Всякий раз, когда их кожа приготовится, Мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения» (4:56). Это - бесконечное наказание, в котором они пребудут вечно.