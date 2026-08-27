প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-Insan ৭৬:৩১
Al-Insan
৩১
৭৬:৩১
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما ٣١
يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّـٰلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًۢا ٣١
یُّدْخِلُ
مَنْ
یَّشَآءُ
فِیْ
رَحْمَتِهٖ ؕ
وَالظّٰلِمِیْنَ
اَعَدَّ
لَهُمْ
عَذَابًا
اَلِیْمًا
۟۠
তিনি যাকে ইচ্ছে তাঁর রাহমাতে দাখিল করেন। আর যালিমরা- তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন বড়ই পীড়াদায়ক শাস্তি।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿یُدۡخِلُ مَن یَشَاۤءُ فِی رَحۡمَتِهِۦۚ﴾ جنته وهم المؤمنون ﴿وَٱلظَّـٰلِمِینَ﴾ ناصبه فعل مقدر أي أعد يفسر ﴿أَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا أَلِیمَۢا ٣١﴾ مؤلما وهم الكافرون