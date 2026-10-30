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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Insan আয়াহ 3
Al-Insan
৩
৭৬:৩
انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ٣
إِنَّا هَدَيْنَـٰهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًۭا وَإِمَّا كَفُورًا ٣
اِنَّا
هَدَیْنٰهُ
السَّبِیْلَ
اِمَّا
شَاكِرًا
وَّاِمَّا
كَفُوْرًا
۟
আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।
তাফসির
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উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷