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তাফসির: Al-Insan ৭৬:২৮
Al-Insan
২৮
৭৬:২৮
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ٢٨
نَّحْنُ خَلَقْنَـٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَـٰلَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٨
نَحْنُ
خَلَقْنٰهُمْ
وَشَدَدْنَاۤ
اَسْرَهُمْ ۚ
وَاِذَا
شِئْنَا
بَدَّلْنَاۤ
اَمْثَالَهُمْ
تَبْدِیْلًا
۟
আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি আর তাদের গঠন মজবুত করেছি। আমি যখন চাইব তখন তাদের স্থলে তাদের মত অন্য লোক আনব।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Самым прекрасным образом Мы сложили их нервы, сосуды, сухожилия и одарили их зримыми и незримыми способностями. Мы сформировали их тела и наделили их возможностью совершать то, что они пожелают. Тот, кто сотворил их такими, способен и вернуть их к жизни после смерти, чтобы воздать каждому за его деяния. Тому, кто привел их в этот мир через столько стадий развития, не подобает оставить их без внимания, без повелений и запретов, без награды и наказания. Поэтому Он сказал, что когда пожелает, то взрастит людей еще раз в точно таком же виде. А произойдет это в День воскресения.