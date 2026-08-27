প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-Insan ৭৬:২৮
Al-Insan
২৮
৭৬:২৮
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ٢٨
نَّحْنُ خَلَقْنَـٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَـٰلَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٨
نَحْنُ
خَلَقْنٰهُمْ
وَشَدَدْنَاۤ
اَسْرَهُمْ ۚ
وَاِذَا
شِئْنَا
بَدَّلْنَاۤ
اَمْثَالَهُمْ
تَبْدِیْلًا
۟
আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি আর তাদের গঠন মজবুত করেছি। আমি যখন চাইব তখন তাদের স্থলে তাদের মত অন্য লোক আনব।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ
] ئێمه مرۆڤمان دروست كردووه [
وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ
] وه دهمارهكانیمان ههمووی توند بهیهكهوه بهستووه [
وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا (٢٨)
] وه ئهگهر ویستمان لێ بێ ئهمان لهناو ئهبهین وه كهسانێكی تر ئههێنین كه گوێڕایهڵى و عیبادهتی خوای گهوره بكهن.