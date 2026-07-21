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Al-Insan
২০
৭৬:২০
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٢٠
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا ٢٠
وَاِذَا
رَاَیْتَ
ثَمَّ
رَاَیْتَ
نَعِیْمًا
وَّمُلْكًا
كَبِیْرًا
۟
তুমি যখন দেখবে তখন দেখতে পাবে ভোগ বিলাসের নানান সামগ্রী আর এক বিশাল রাজ্য।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِذَا رَأَیۡتَ ثَمَّ﴾ أي وجدت الرؤية منك في الجنة ﴿رَأَیۡتَ﴾ جواب إذا ﴿نَعِیمࣰا﴾ لا يوصف ﴿وَمُلۡكࣰا كَبِیرًا ٢٠﴾ واسعا لا غاية له