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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Insan আয়াহ 2
Al-Insan
২
৭৬:২
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ٢
إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍۢ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَـٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ٢
اِنَّا
خَلَقْنَا
الْاِنْسَانَ
مِنْ
نُّطْفَةٍ
اَمْشَاجٍ ۖۗ
نَّبْتَلِیْهِ
فَجَعَلْنٰهُ
سَمِیْعًا
بَصِیْرًا
۟
আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে তাকে পরীক্ষা করার জন্য, এজন্য তাকে করেছি শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তির অধিকারী।
তাফসির
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Tafsir Fathul Majid
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