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Al-Insan
১৭
৭৬:১৭
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ١٧
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًۭا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١٧
وَیُسْقَوْنَ
فِیْهَا
كَاْسًا
كَانَ
مِزَاجُهَا
زَنْجَبِیْلًا
۟ۚ
তাদেরকে পান করানোর জন্য এমন পাত্র পরিবেশন করা হবে যাতে আদার মিশ্রণ থাকবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا (١٧)
] وه جۆرێكی تریش خواردنیان پێ ئهدرێ لهو گڵاسانهدا كه خهمرو مهی تیایه تێكهڵ ئهكرێ به زهنجهبیل كه ئهمهیان گهرمه، كافورهكه فێنك و سارد بوو، ئهمهیان گهرمه بۆ ئهوهی گهرم و سارد بخۆنهوه.