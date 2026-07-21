প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
১৫
৭৬:১৫
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ١٥
وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍۢ مِّن فِضَّةٍۢ وَأَكْوَابٍۢ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ١٥
وَیُطَافُ
عَلَیْهِمْ
بِاٰنِیَةٍ
مِّنْ
فِضَّةٍ
وَّاَكْوَابٍ
كَانَتْ
قَوَارِیْرَاۡؔ
۟ۙ
তাদের সামনে ঘুরে ঘুরে রুপার পাত্র পরিবেশন করা হবে আর সাদা পাথরের পানপাত্র।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ
] وه خزمهتكارانى بهههشت بهسهریاندا ئهگهڕێن و خواردنهوهیان بۆ دێنن بهو قاپ و گڵاس و كوپانهی كه له زیوه [
وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (١٥)
] وه كوپهكانیش شوشهیهو له زیوه، (ئهو نازو نیعهتانهی له بهههشتدا ههیه خوای گهوره له دونیادا هاوشێوهی ئهوانهى بۆ مرۆڤ داناوه، ئهمه تهنها شتێكه كه له دونیادا هاوشێوهى نیه وهكو (ابن عهباس) ئهفهرمووێ كه زیو بێت و شوشه بێت و ناوهوهى له دهرهوهى دیار بێت).