প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
১৪
৭৬:১৪
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ١٤
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًۭا ١٤
وَدَانِیَةً
عَلَیْهِمْ
ظِلٰلُهَا
وَذُلِّلَتْ
قُطُوْفُهَا
تَذْلِیْلًا
۟
জান্নাতের বৃক্ষরাজির ছায়া তাদের উপর থাকবে, আর ফলের গুচ্ছ একেবারে তাদের নাগালের মধ্যে রাখা হবে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا
] وه دارهكانی ناو بهههشت سێبهری بۆ كردوون و ئهو سێبهرانه نزیك و نزمه [
وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا (١٤)
] وه بهرههمی دارهكانیش بۆیان زهلیل كراوه، واته: لێیان نزیكه به پێوه بن بهرزهو دابنیشن نزمتر ئهبێتهوه بۆیان، ڕابكشێن زیاتر نزیكتر ئهبێتهوه، وه كه لێی ئهكهنهوه هیچ دڕكێك ناچێته دهستیاندا، یاخود خۆیانی بۆ بهرز ناكهنهوه، بهڵكو به ئاسانی بهرههمی بهههشت لێ ئهكهنهوه.