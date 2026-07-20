প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insan
১২
৭৬:১২
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ١٢
وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةًۭ وَحَرِيرًۭا ١٢
وَجَزٰىهُمْ
بِمَا
صَبَرُوْا
جَنَّةً
وَّحَرِیْرًا
۟ۙ
আর তাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতার বিনিময়ে তাদেরকে দিবেন জান্নাত ও রেশমী পোশাক।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (١٢)
] وه خوای گهوره پاداشتیان ئهداتهوه به بهههشت بههۆی ئهوهی له دونیادا ئارامیان گرتووه لهسهر وازهێنان له شههوهت، وه لهسهر بهردهوام بوون لهسهر گوێڕایهڵى، وه لهسهر ئارامگرتن لهسهر بهڵاو موسیبهتهكان، واته: ئهیانخاته بهههشتهوهو حهریرو ئاوریشمشیان پێ ئهبهخشێ.