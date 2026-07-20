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Al-Insan
১০
৭৬:১০
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ١٠
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا ١٠
اِنَّا
نَخَافُ
مِنْ
رَّبِّنَا
یَوْمًا
عَبُوْسًا
قَمْطَرِیْرًا
۟
আমরা কেবল ভয় করি আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ানক দিনের।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
] ئێمه بۆیه ئهم كاره چاكانه دهكهین چونكه له خوای گهوره ئهترسێین له ڕۆژێك كه ڕۆژی قیامهته كه ڕۆژێكی زۆر تهسك و تهنگ و سهخته [
قَمْطَرِيرًا (١٠)
] وه ڕۆژێكی زۆر درێژه كه تیایدا لهو ڕۆژهدا ڕووهكان گرژ ئهبن وه خهم و خهفهت دایانئهپۆشێت، بهڵكو خواى گهوره لهو رۆژهدا رهحممان پێ بكات.