Al-Sa'di তাফসীর: Al-Infitar আয়াহ 6

Когда небо расколется, когда звезды падут и лишатся своей красы, когда моря перельются и станут единым морем, когда будут опрокинуты могилы и усопшие в них мертвецы восстанут, чтобы предстать пред Аллахом на месте сбора для воздаяния за совершенные ими деяния, тогда откроется завеса тайны и тайное станет явным. В тот час всякая душа узнает, получит ли она прибыль или окажется в убытке. Нечестивец, увидев то, что уготовали его руки, и станет кусать свои пальцы, ибо ничто не заставит его усомниться в ожидающем его вечном несчастье и бесконечном мучении. А богобоязненные рабы Аллаха, заблаговременно вершившие благие дела, обретут великий успех и вечную благодать и будут избавлены от адских мук. Порицая людей, не исполняющих своих обязанностей пред Аллахом и осмеливающихся на совершение грехов, Всевышний сказал: