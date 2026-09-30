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Tafsir Fathul Majid তাফসীর: Al-Hadid আয়াহ 9
Al-Hadid
৯
৫৭:৯
هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرءوف رحيم ٩
هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍۢ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ٩
هُوَ
الَّذِیْ
یُنَزِّلُ
عَلٰی
عَبْدِهٖۤ
اٰیٰتٍۢ
بَیِّنٰتٍ
لِّیُخْرِجَكُمْ
مِّنَ
الظُّلُمٰتِ
اِلَی
النُّوْرِ ؕ
وَاِنَّ
اللّٰهَ
بِكُمْ
لَرَءُوْفٌ
رَّحِیْمٌ
۟
তিনিই তাঁর বান্দাহর উপর সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন তোমাদেরকে ঘোর অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য, আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের প্রতি বড়ই করুণাশীল, অতি দয়ালু।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
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Tafsir Fathul Majid
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