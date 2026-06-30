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Al-Fatihah
৩
১:৩
الرحمان الرحيم ٣
ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣
الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ
۟ۙ
যিনি পরম করুণাময় অতি দয়ালু।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
(الرَّحْمَنِ)
ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق،
(الرَّحِيمِ)
، بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الله تعالى.