প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
002

. সূরা Al-Baqarah

বকনা-বাছুর

সূরাটি পড়ুন ও শুনুন Al-Baqarah অনুবাদ, তাফসির, অডিও আবৃত্তি, শব্দে শব্দে অর্থ এবং প্রতিবর্ণীকরণ সহ। দ্বারা অনুবাদ Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।
২:১
الم ١
الٓمٓ ١
۟ۚ
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
তাফসির
পাঠ
প্রতিফলন