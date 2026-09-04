প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-Baqarah ২:৭৯
Al-Baqarah
৭৯
২:৭৯
فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هاذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون ٧٩
فَوَيْلٌۭ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـٰذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُوا۟ بِهِۦ ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا ۖ فَوَيْلٌۭ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌۭ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩
فَوَیْلٌ
لِّلَّذِیْنَ
یَكْتُبُوْنَ
الْكِتٰبَ
بِاَیْدِیْهِمْ ۗ
ثُمَّ
یَقُوْلُوْنَ
هٰذَا
مِنْ
عِنْدِ
اللّٰهِ
لِیَشْتَرُوْا
بِهٖ
ثَمَنًا
قَلِیْلًا ؕ
فَوَیْلٌ
لَّهُمْ
مِّمَّا
كَتَبَتْ
اَیْدِیْهِمْ
وَوَیْلٌ
لَّهُمْ
مِّمَّا
یَكْسِبُوْنَ
۟
সুতরাং অভিসম্পাত তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং নিকৃষ্ট মূল্য লাভের জন্য বলে এটা আল্লাহর নিকট হতে, তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য তাদের শাস্তি অবধারিত এবং তারা যা উপার্জন করে তার জন্যও শাস্তি রয়েছে।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ
] تیاچوون و لهناوچوون و ههڕهشهی سهخت و سزای دۆزهخ بۆ ئهو كهسانهی كه به دهستی خۆیان و بهههواو ئارهزووی خۆیان ئهو كتابانه ئهنووسنهوه، ئهم ئایهته لهسهر زانایانی جولهكه دابهزیووه [
ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
] پاشان ئهیدهنه پاڵ خوای گهورهو ئهڵێن ئهمه لهلایهن خوای گهورهوه هاتووهو فهرموودهی خوای گهورهیه [
لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
] بۆ ئهوهی كه دونیایهكی كهمی پێ بكڕن و پارهیهكی كهمیان پێ دهست بكهوێ [
فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ
] تیابچن بۆ شتێك كه بهدهستی خۆیان نوسیویانه [
وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (٧٩)
] وه تیابچن بۆ ئهو پاره كهمهی دونیا كه لهبهرامبهر گۆڕینی كهلامی خوای گهوره دهستی ئهخهن.