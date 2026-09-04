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তাফসির: Al-Baqarah ২:৭৭
Al-Baqarah
৭৭
২:৭৭
اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٧
أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧
اَوَلَا
یَعْلَمُوْنَ
اَنَّ
اللّٰهَ
یَعْلَمُ
مَا
یُسِرُّوْنَ
وَمَا
یُعْلِنُوْنَ
۟
তাদের কি জানা নেই যে, যা তারা গোপন রাখে অথবা প্রকাশ করে অবশ্যই আল্লাহ তা জানেন?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Они скрывают свои истинные воззрения и полагают, что так они сумеют лишить правоверных доводов против них. Однако они глубоко заблуждаются, поскольку Аллаху известно о том, что они совершают явно, и о том, что они скрывают, и Аллах позволяет Своим рабам распознать подлинные воззрения лицемеров.