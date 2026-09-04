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তাফসির: Al-Baqarah ২:৭৭
Al-Baqarah
৭৭
২:৭৭
اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٧
أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٧
اَوَلَا
یَعْلَمُوْنَ
اَنَّ
اللّٰهَ
یَعْلَمُ
مَا
یُسِرُّوْنَ
وَمَا
یُعْلِنُوْنَ
۟
তাদের কি জানা নেই যে, যা তারা গোপন রাখে অথবা প্রকাশ করে অবশ্যই আল্লাহ তা জানেন?
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (٧٧)
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: ئایا ئهوان نازانن كه خوای گهوره ئهوهی كه ئهوان ئهیشارنهوه كه ئهگهن بهیهكتری و ئهوهی كه ئاشكرای ئهكهن خوای گهوره زانیاری بهههمووی ههیه وه ههمووی ئاشكرا ئهكات.