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তাফসির: Al-Baqarah ২:৭৩
Al-Baqarah
৭৩
২:৭৩
فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ٧٣
فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٣
فَقُلْنَا
اضْرِبُوْهُ
بِبَعْضِهَا ؕ
كَذٰلِكَ
یُحْیِ
اللّٰهُ
الْمَوْتٰی ۙ
وَیُرِیْكُمْ
اٰیٰتِهٖ
لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ
۟
আমি বললাম, ‘তার (অর্থাৎ যবহকৃত গরুর) কোন অংশ দ্বারা একে আঘাত কর’। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবন দান করেন, আর তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন যাতে তোমরা জ্ঞানলাভ করতে পার।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
Al-Sa'di
Когда израильтяне зарезали корову, им было велено ударить мертвеца частью ее. Возможно, им было указано на определенный орган коровы, а возможно, они могли ударить мертвеца любой ее частью, поскольку указание на определенный орган животного в данном случае было совершенно бессмысленно. Израильтяне выполнили это повеление, и тогда Аллах воскресил мертвеца. Тот назвал имя убийцы, и Аллах раскрыл то, что они пытались скрыть. Воскрешение мертвеца на глазах у целого народа однозначно свидетельствовало об истинности воскрешения после смерти, и это должно было заставить израильтян призадуматься и отдалиться от всего, что могло навредить им.