প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
প্রবেশ কর
ভাষা নির্বাচন কর
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
তাফসির: Al-Baqarah ২:৭৩
Al-Baqarah
৭৩
২:৭৩
فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ٧٣
فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٣
فَقُلْنَا
اضْرِبُوْهُ
بِبَعْضِهَا ؕ
كَذٰلِكَ
یُحْیِ
اللّٰهُ
الْمَوْتٰی ۙ
وَیُرِیْكُمْ
اٰیٰتِهٖ
لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ
۟
আমি বললাম, ‘তার (অর্থাৎ যবহকৃত গরুর) কোন অংশ দ্বারা একে আঘাত কর’। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবন দান করেন, আর তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শন দেখিয়ে থাকেন যাতে তোমরা জ্ঞানলাভ করতে পার।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا
] وتمان: ههندێك ئهندامی ئهو مردووه بكێشن به مانگاكهدا ئهوانیش پیایاندا كێشا خوای گهوره مردووهكهی زیندوو كردهوه وه وتی كه برازایهكی خۆی كوشتویهتی بۆ ئهوهی كه ببێ به میراتگری پاشان مراندیهوه [
كَذَلِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَى
] بهم شێوازه خوای گهوره مردوو زیندوو ئهكاتهوه [
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٧٣)
] وه نیشانهو بهڵگهكانی تواناو دهسهڵاتی خۆیتان پێ نیشان ئهدات بهڵكو ئێوه فێربن و عاقڵ بن و چی تر كاری وا ئهنجام نهدهن.