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তাফসির: Al-Baqarah ২:৬৬
Al-Baqarah
৬৬
২:৬৬
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ٦٦
فَجَعَلْنَـٰهَا نَكَـٰلًۭا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةًۭ لِّلْمُتَّقِينَ ٦٦
فَجَعَلْنٰهَا
نَكَالًا
لِّمَا
بَیْنَ
یَدَیْهَا
وَمَا
خَلْفَهَا
وَمَوْعِظَةً
لِّلْمُتَّقِیْنَ
۟
আমি তা তাদের সমসাময়িক ও পরবর্তীগণের শিক্ষা গ্রহণের জন্য দৃষ্টান্ত এবং মুত্তাকীদের জন্য উপদেশ স্বরূপ করেছি।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
পাঠ
প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا
] وه بهسهرهات و خهڵكی ئهو دێیهمان كرد به پهندو عیبرهت بۆ دێیهكانی پێش و دوای خۆیان [
وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (٦٦)
] وه ببێ به پهندو ئامۆژگاری بۆ ئهو كهسانهی كه تهقوای خوای گهوره ئهكهن تا ڕۆژی قیامهت.