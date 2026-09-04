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তাফসির: Al-Baqarah ২:৫৯
Al-Baqarah
৫৯
২:৫৯
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ٥٩
فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رِجْزًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٥٩
فَبَدَّلَ
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
قَوْلًا
غَیْرَ
الَّذِیْ
قِیْلَ
لَهُمْ
فَاَنْزَلْنَا
عَلَی
الَّذِیْنَ
ظَلَمُوْا
رِجْزًا
مِّنَ
السَّمَآءِ
بِمَا
كَانُوْا
یَفْسُقُوْنَ
۟۠
কিন্তু যারা অত্যাচার করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল, কাজেই যালিমদের প্রতি আমি আকাশ হতে শাস্তি প্রেরণ করলাম, কারণ তারা সত্য ত্যাগ করেছিল।
তাফসির
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কিরাত
হাদিস
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا }
منهم, ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا
{ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ }
فقالوا بدل حطة: حبة في حنطة، استهانة بأمر الله, واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم, ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم،
قال:
{ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا }
منهم
{ رِجْزًا }
أي: عذابا
{ مِنَ السَّمَاءِ }
بسبب فسقهم وبغيهم.