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তাফসির: Al-Baqarah ২:৫৮
Al-Baqarah
৫৮
২:৫৮
واذ قلنا ادخلوا هاذه القرية فكلوا منها حيث شيتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ٥٨
وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا۟ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُوا۟ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًۭا وَٱدْخُلُوا۟ ٱلْبَابَ سُجَّدًۭا وَقُولُوا۟ حِطَّةٌۭ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَـٰيَـٰكُمْ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٨
وَاِذْ
قُلْنَا
ادْخُلُوْا
هٰذِهِ
الْقَرْیَةَ
فَكُلُوْا
مِنْهَا
حَیْثُ
شِئْتُمْ
رَغَدًا
وَّادْخُلُوا
الْبَابَ
سُجَّدًا
وَّقُوْلُوْا
حِطَّةٌ
نَّغْفِرْ
لَكُمْ
خَطٰیٰكُمْ ؕ
وَسَنَزِیْدُ
الْمُحْسِنِیْنَ
۟
স্মরণ কর, যখন আমি বললাম, এ জনপদে প্রবেশ কর, সেখানে যা ইচ্ছে স্বচ্ছন্দে আহার কর, দ্বার দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর এবং বল; ‘ক্ষমা চাই’। আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশীলদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব।
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Tafsir Fathul Majid
বর্তমান আয়াতের জন্য Tafsir Fathul Majid উপলব্ধ নেই৷