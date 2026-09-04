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তাফসির: Al-Baqarah ২:৫২
Al-Baqarah
৫২
২:৫২
ثم عفونا عنكم من بعد ذالك لعلكم تشكرون ٥٢
ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٢
ثُمَّ
عَفَوْنَا
عَنْكُمْ
مِّنْ
بَعْدِ
ذٰلِكَ
لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ
۟
এরপরও আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।
তাফসির
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Al-Sa'di
2:50 2:53 আয়াতের গ্রুপের জন্য একটি তাফসির পড়ছেন
Начиная с этого аята, Всевышний Аллах приступил к перечислению милостей, оказанных сынам Исраила. О сыны Исраила! Аллах избавил вас от Фараона, его приближенных и воинов, которые причиняли вам великие муки. Они зарезали ваших сыновей, опасаясь приумножения вашего рода, и оставляли в живых только ваших женщин. Одних из вас ожидала смерть, а других - унижение и принуждение к непосильному труду. Вас оставляли в живых, словно оказывая вам милость, а затем порабощали. Это было для вас величайшим унижением, но Аллах оказал вам подлинную милость и полностью избавил вас от рабства. А ваши враги были потоплены на ваших глазах, дабы вы могли насладиться этим зрелищем. Это спасение было великим благом, которое обязывает вас благодарить Аллаха и выполнять Его веления.