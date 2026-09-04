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তাফসির: Al-Baqarah ২:৫০
Al-Baqarah
৫০
২:৫০
واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم تنظرون ٥٠
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَـٰكُمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ٥٠
وَاِذْ
فَرَقْنَا
بِكُمُ
الْبَحْرَ
فَاَنْجَیْنٰكُمْ
وَاَغْرَقْنَاۤ
اٰلَ
فِرْعَوْنَ
وَاَنْتُمْ
تَنْظُرُوْنَ
۟
স্মরণ কর, যখন তোমাদের জন্য সাগরকে বিভক্ত করেছিলাম এবং তোমাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম এবং ফেরাউন গোষ্ঠীকে নিমজ্জিত করেছিলাম আর তোমরা তা চেয়ে চেয়ে দেখছিলে।
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْن وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥٠)
] وه كاتێك ئهو دهریایهمان لهت كرد وه رێگای وشكانیمان بۆ كردنهوه تا تیایدا بڕۆن و ڕزگارتان بێت له دهستی فیرعهون، وه ئێوهمان ڕزگار كرد له خنكان، وه فیرعهون و شوێن كهوتوانیانمان خنكان لهناو ئاوهكهدا وهئێوهش بهچاوی خۆتان ئهو دیمهنهتان بینی كه خۆتان ڕزگارتان بوو وه فیرعهون و دارودهستهكانی تیاچوون كه له رۆژی عاشورادا بوو.