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তাফসির: Al-Baqarah ২:৪২
Al-Baqarah
৪২
২:৪২
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون ٤٢
وَلَا تَلْبِسُوا۟ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُوا۟ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٤٢
وَلَا
تَلْبِسُوا
الْحَقَّ
بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُوا
الْحَقَّ
وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ
۟
তোমরা সত্যকে মিথ্যের সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।
তাফসির
ধাপ বা পর্যায়সমূহ
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প্রতিফলন
উত্তর
কিরাত
হাদিস
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ
] وه حهق و باتڵ تێكهڵ مهكهن و سهر له خهڵك مهشێوێنن و حهق مهشارنهوه كه ناردنی محمدو
صلی الله علیه وسلم
ئیمان هێنانه پێی [
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٢)
] له كاتێكدا كه ئهزانن محمد پێغهمبهری خوایه
صلی الله علیه وسلم
.